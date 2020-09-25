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Espreso.tvОбщество"Из-за паспорта РФ": активист требует в ОП лишить Труханова гражданства Украины и запретить идти на выборы

"Из-за паспорта РФ": активист требует в ОП лишить Труханова гражданства Украины и запретить идти на выборы


фото: dumskaya
Активист Михаил Кузаконь обратился в Офис президента с требованием отменить украинское гражданство мэру Одессы Геннадию Труханову

Об этом активист сказал на пресс-конференции, передает Неделя .

Кроме того, Кузаконь и его защитник Вадим Оксюта обратились в Одесский окружной админсуд с просьбой отменить регистрацию на выборы городского головм. По их словам, основанием является наличие у Труханова российского гражданства.

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"Труханов неоднократно лгал публично, что у него нет российского гражданства, но паспорта каждый раз менял лично. В регистрации Труханов указал недостоверные сведения о своем гражданстве. Для госчиновника не допускается наличие другого гражданства ", - заявил Кузаконь.

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова внесли в базу "Миротворца" из-за возможного нарушения законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (российского).

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