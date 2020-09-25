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Espreso.tvОбщество"Штрафы за огонь на фронте": "слуги народа" заявляют, что приказ Минобороны переписали

"Штрафы за огонь на фронте": "слуги народа" заявляют, что приказ Минобороны переписали


фото: reuters
Представители Минобороны на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности заверили, что проект приказа №330, который якобы вводит штрафы для военных на Донбассе за открытие ответного огня, переписан

Об этом журналистам сообщила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Укринформ.

"Его (приказа №330 - ред.) не существует. То есть, это был проект, он не был совсем корректным. Там переделали совсем другой приказ. Идея была заложена вполне понятно, тем не менее, сформулирована некорректно. То, что было сделано неправильно , исправлено ", - отметила Безуглая.

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