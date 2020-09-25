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Espreso.tvОбщество"Где-то в район Кропивницкого", - Притула рассказал, что он хотел перенести столицу

"Где-то в район Кропивницкого", - Притула рассказал, что он хотел перенести столицу


фото: Сергій Притула/АFacebook
Экс-шоумен и кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула рассказал, что у него была мысль перенести столицу "в район Кропивницкого", чтобы улучшить там качество дорог

Об этом Сергей Притула рассказал в ток-шоу "Право на власть", передает Еспресо.TV.

"После того как я покатался последние лет пять по Украине, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов, где я не побывал. У меня была такая в свое время мысль - перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - ответил Притула на вопрос ведущей.

Такое намерение он объяснил желанием улучшить дороги и повысить уровень жизни в областном центре.

"Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто по Киеву, а по Украине и таким образом улучшить условия жизни в разных регионах", - отметил экс-шоумен.

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