"Где-то в район Кропивницкого", - Притула рассказал, что он хотел перенести столицу

25 сентября, 2020, 10:36

Об этом Сергей Притула рассказал в ток-шоу "Право на власть", передает Еспресо.TV.

"После того как я покатался последние лет пять по Украине, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов, где я не побывал. У меня была такая в свое время мысль - перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - ответил Притула на вопрос ведущей.

Такое намерение он объяснил желанием улучшить дороги и повысить уровень жизни в областном центре.

"Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто по Киеву, а по Украине и таким образом улучшить условия жизни в разных регионах", - отметил экс-шоумен.

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