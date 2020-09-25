Пилот Ан-26 сообщал об отказе одного из двигателей, - глава ОГА
25 сентября, 2020, 23:34
Пилот самолета АН-26, который разбился в Харьковской области, сообщал об отказе левого двигателя
Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Было сообщение от пилота, что отказал левый двигатель ... Выжившие выпрыгнули из самолета", - отметил Кучер.
Он сообщил, что среди погибших были курсанты 3 и 4 курсов.
- Вечером 25 сентября стало известно о падении самолета вблизи Чугуева Харьковской области.
- На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работало несколько подразделений ГСЧС.
- Стало известно, что кроме экипажа, на борту самолета, разбившегося под Чугуевом, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
- Президент Зеленский заявил, что будет создана государственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин катастрофы самолета на Харьковщине.
- Число жертв в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине возросло до 22 человек .
- Президент Владимир Зеленский 26 сентября вылетит в Харьковскую область. Он совершит визит в область после катастрофы самолета АН-26 у Чугуева
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