Пилот Ан-26 сообщал об отказе одного из двигателей, - глава ОГА

25 сентября, 2020, 23:34

Пилот самолета АН-26, который разбился в Харьковской области, сообщал об отказе левого двигателя

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Было сообщение от пилота, что отказал левый двигатель ... Выжившие выпрыгнули из самолета", - отметил Кучер.

Он сообщил, что среди погибших были курсанты 3 и 4 курсов.