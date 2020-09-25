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Espreso.tvОбществоПилот Ан-26 сообщал об отказе одного из двигателей, - глава ОГА

Пилот Ан-26 сообщал об отказе одного из двигателей, - глава ОГА


фото: Відкриті джерела
Пилот самолета АН-26, который разбился в Харьковской области, сообщал об отказе левого двигателя

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Было сообщение от пилота, что отказал левый двигатель ... Выжившие выпрыгнули из самолета", - отметил Кучер.

Он сообщил, что среди погибших были курсанты 3 и 4 курсов.

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