Путин предложил США обменяться "гарантиями невмешательства" в выборы

25 сентября, 2020, 18:02

Президент РФ Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела, включая выборы

Об этом говорится в его заявлении о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности, опубликованном на сайте Кремля.

"(РФ предлагает США - ред.) в взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных технологий - ред.) и высокотехнологичных методов", - говорится в документе.

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Кроме того, РФ призывает США "дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ (международной информационной безопасности - ред), не делая его заложником наших политических разногласий".

Также Москва предложила Вашингтону "поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, "связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности".

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