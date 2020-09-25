Программа доступных кредитов для бизнеса "5-7-9" будет продлена на 2021 год, - Шмыгаль

25 сентября, 2020, 10:36

Кабинет министров заложил средства в проект государственного бюджета на программу доступных кредитов для бизнеса "5-7-9"

Об этом сообщил Правительственный портал.

"На встречах с бизнесом нас просят продлить программу и для этого есть объективные причины. Многие только в сентябре получили кредиты, и иметь их 2-3 месяца - бессмысленно. Соответственно, мы уже заложили деньги в проект Госбюджета в этом направлении на 2021 год", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Он отметил, что в следующем году кредиты по этой программе бизнес сможет взять как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования.

Шмыгаль также отметил, что правительство работает над облегчением ведения бизнеса по тем показателям, которые формируют рейтинг Doing Business, а также содержатся в программах международных финансовых партнеров Украины.

Еще одним шагом для улучшения инвестиционной привлекательности Украины, по словам премьера, является разработка Национальной экономической стратегии 2030.

"Мы формируем видение и шаги, проводим аудит государства для того, чтобы до конца этого года сформировать первую в истории Украины десятилетнюю стратегию. Мы будем делать это публично с привлечением ассоциативных структур, экспертов и представителей бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль также добавил, что правительство начало консультации со специалистами о создании в Украине фондового рынка. Он отметил, что, по его убеждению, с привлечением международных экспертов правительство сможет за год выйти на создание в Украине фондового рынка.

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