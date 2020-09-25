Премьер Беларуси просит у России помощи "от давления Запада"

25 сентября, 2020, 16:08

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что после президентских выборов Беларусь испытывает давление со стороны стран Запада

Он считает, что Беларусь сейчас нуждается в поддержке России, сообщает Euroradio.

По словам Головченко, пока давление на Беларусь со стороны Запада ослабло, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в дела страны с целью расшатывания ситуации и продавливания результата, который "не отвечает выбору народа".

"Для нас в этот момент очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника, Российской Федерации, и высоко это ценим", - добавил Головченко.

23 сентября Александр Лукашенко был приведен к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемония инаугурации не было анонсирована. Во время инаугурации он заявил, что "цветная революция не состоялась".

Министр иностранных дел Литовской республики Линас Линкявичус назвал "тайную" церемонию инаугурации Александра Лукашенко "фарсом" .

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.