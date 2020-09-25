Премьер Беларуси просит у России помощи "от давления Запада"
25 сентября, 2020, 16:08
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что после президентских выборов Беларусь испытывает давление со стороны стран Запада
Он считает, что Беларусь сейчас нуждается в поддержке России, сообщает Euroradio.
По словам Головченко, пока давление на Беларусь со стороны Запада ослабло, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в дела страны с целью расшатывания ситуации и продавливания результата, который "не отвечает выбору народа".
"Для нас в этот момент очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника, Российской Федерации, и высоко это ценим", - добавил Головченко.
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- Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси.
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