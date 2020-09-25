Правительство консультируется с МВФ о возможности уменьшения дефицита бюджета на 2021 год - Шмыгаль

25 сентября, 2020, 17:06

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом, чтобы несколько уменьшить дефицит бюджета на 2021 год

Об этом сообщил Правительственный портал.

"В этом году дефицит 7,5%, около 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его несколько уменьшить", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

По словам премьера, бюджет этого года и бюджет на следующий реалистичны и будут полностью выполнены.

Шмыгаль добавил, что сейчас стратегия правительства заключается в дальнейшем сокращении дефицита бюджета и государственного долга Украины. Премьер также отметил, что в III квартале 2020 наблюдается умеренное восстановление экономики, которое продолжится и в 2021 году.

Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 года.

Проект бюджета-2021 содержит предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 270 млрд 354 млн грн, или 6% ВВП.

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