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Espreso.tvЭкономикаПравительство консультируется с МВФ о возможности уменьшения дефицита бюджета на 2021 год - Шмыгаль

Правительство консультируется с МВФ о возможности уменьшения дефицита бюджета на 2021 год - Шмыгаль


фото: reuters
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом, чтобы несколько уменьшить дефицит бюджета на 2021 год

Об этом сообщил Правительственный портал.

"В этом году дефицит 7,5%, около 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его несколько уменьшить", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

По словам премьера, бюджет этого года и бюджет на следующий реалистичны и будут полностью выполнены.

Шмыгаль добавил, что сейчас стратегия правительства заключается в дальнейшем сокращении дефицита бюджета и государственного долга Украины. Премьер также отметил, что в III квартале 2020 наблюдается умеренное восстановление экономики, которое продолжится и в 2021 году.

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