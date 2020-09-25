Пожар в жилом доме в Харькове: погибли два человека

25 сентября, 2020, 08:50

В результате пожара, произошедшего вечером 24 сентября в Харькове, по ул. Конторской, 18, погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 18:10 в городе Харькове, по ул. Конторская, 18, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на 8 квартир возник пожар, в результате которого погибли 2 человека. 25 сентября в 1:10 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают.

Напомним, накануне сообщалось об одном погибшем в результате этого пожара.

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