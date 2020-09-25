Порошенко призвал объявить траур из-за падения самолета АН-26 в Харьковской области
25 сентября, 2020, 22:51
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что нужно провести объективное расследование по факту падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине
Об этом он написал в Facebook.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
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"Трудно когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь. Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура", - добавил Порошенко.
- Вечером 25 сентября стало известно о падении самолета вблизи Чугуева Харьковской области.
- На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работало несколько подразделений ГСЧС.
- Стало известно, что кроме экипажа, на борту самолета, разбившегося под Чугуевом, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
- Президент Зеленский заявил, что будет создана государственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин катастрофы самолета на Харьковщине.
- Число жертв в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине возросло до 22 человек .
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