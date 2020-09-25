Порошенко призвал объявить траур из-за падения самолета АН-26 в Харьковской области

Об этом он написал в Facebook.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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"Трудно когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь. Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура", - добавил Порошенко.