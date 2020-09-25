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Espreso.tvОбществоПорошенко призвал объявить траур из-за падения самолета АН-26 в Харьковской области

Порошенко призвал объявить траур из-за падения самолета АН-26 в Харьковской области

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что нужно провести объективное расследование по факту падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине

Об этом он написал в Facebook.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
 
 
"Трудно когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь. Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура", - добавил Порошенко.
 
 

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