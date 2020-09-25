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Espreso.tvОбществоПлемянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством и подала в суд

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством и подала в суд


фото: reuters
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск

Она обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении десятков миллионов долларов, сообщает The New York Times.

В иске Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред потеряли часть состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливую долю в наследстве, оставшемся после деда.

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности".

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, заставили подписать соглашение, лишив десятков миллионов долларов.

Мэри Трамп - дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, пилота авиакомпании, который страдал от алкоголизма и умер от сердечного приступа в 42 года. Она является клиническим психологом, имеет степень доктора наук в университете Адельфи в Нью-Йорке.

В июле 2020 года Мэри Трамп издала книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ней племянница президента США, дипломированный психолог, утверждает, что Трамп лишен способности сопереживать другим людям. Также она сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать людей в собственных интересах.

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