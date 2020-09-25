Оккупанты в Крыму задержали жителя Одессы
25 сентября, 2020, 16:25
По факту незаконного задержания прокуратура начала производства по ч. 2 ст. 146 УК Украины.
"Правоохранители" в Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области якобы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.
"Гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, а 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове", - говорится в сообщении.
Оккупанты доставили задержанного в Симферополь, где незаконный суд арестовал его.
По факту незаконного задержания прокуратура начала производства по ч. 2 ст. 146 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
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