Оккупанты один раз нарушили перемирие на Донбассе

25 сентября, 2020, 18:20

С начала 25 сентября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .

Неподалеку Авдеевки враг открыл огонь в сторону позиций украинских войск, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, пулемета и стрелкового оружия.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли", - заявили в штабе.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.