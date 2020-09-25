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Espreso.tvОбществоОккупанты один раз нарушили перемирие на Донбассе

Оккупанты один раз нарушили перемирие на Донбассе

С начала 25 сентября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .

Неподалеку Авдеевки враг открыл огонь в сторону позиций украинских войск, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, пулемета и стрелкового оружия.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли", - заявили в штабе.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.

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