Оккупанты один раз нарушили перемирие на Донбассе
25 сентября, 2020, 18:20
С начала 25 сентября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .
Неподалеку Авдеевки враг открыл огонь в сторону позиций украинских войск, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, пулемета и стрелкового оружия.
"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли", - заявили в штабе.
Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.
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