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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: гривня во второй раз за неделю побила рекорд падения по отношению к доллару

Официальный курс: гривня во второй раз за неделю побила рекорд падения по отношению к доллару

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 25 сентября 2020 года на отметке 28.25 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 24 сентября курс составлял 28,18 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 25 сентября установлен на уровне 32,89 грн/евро. По состоянию на 24 сентября курс составлял 32,96 грн/евро.

На наличном рынке 25 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,22, продают - по 28,30 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,10 до 28,70 грн/$, продажи - в пределах 28,05-29,90 грн/$.

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