Одесская лаборатория прекратила обработку ПЦР-тестов из-за заражения персонала COVID-19
25 сентября, 2020, 21:02
Вирусологическая лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института приостановила выполнять ПЦР-тестирование из-за инфицирования работников COVID-19
Об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ .
"Из-за инфицирования коронавирусом персонал вирусологической лаборатории Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова временно приостановил выполнение ПЦР-диагностики на COVID-19 ", - отметил он.
По словам Гончарова, областной лабораторный центр МЗ получает ежедневно от 600 до 900 новых биоматериалов для исследований, "работает на пределе своих возможностей".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры