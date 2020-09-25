Одесская лаборатория прекратила обработку ПЦР-тестов из-за заражения персонала COVID-19

25 сентября, 2020, 21:02

Вирусологическая лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института приостановила выполнять ПЦР-тестирование из-за инфицирования работников COVID-19

Об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ .

"Из-за инфицирования коронавирусом персонал вирусологической лаборатории Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова временно приостановил выполнение ПЦР-диагностики на COVID-19 ", - отметил он.

По словам Гончарова, областной лабораторный центр МЗ получает ежедневно от 600 до 900 новых биоматериалов для исследований, "работает на пределе своих возможностей".