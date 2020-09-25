Новый сезон! "Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: рейтинги власти, местные выборы и вероятная отмена безвиза с ЕС
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности рейтинги действующей власти и других политических партий за месяц до местных выборов; вероятность потерять безвизового режима и финансовой помощи от ЕС из-за ситуации вокруг назначения руководителей антикоррупционных органов.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
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Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Сергей Власенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
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Анна Скороход, народный депутат, группа "За будущее"
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Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии НаУКМА
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Сергей Щербина, главный редактор "РБК-Украина"
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Включение по скайпу: Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины (2014-2019)
Напоминаем, что в новом сезоне ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова" изменило день и время выхода в эфир. Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Полет Клуба" в фейсбуке.
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