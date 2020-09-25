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Espreso.tvОбществоНовый сезон! "Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: рейтинги власти, местные выборы и вероятная отмена безвиза с ЕС

Новый сезон! "Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: рейтинги власти, местные выборы и вероятная отмена безвиза с ЕС

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности рейтинги действующей власти и других политических партий за месяц до местных выборов; вероятность потерять безвизового режима и финансовой помощи от ЕС из-за ситуации вокруг назначения руководителей антикоррупционных органов.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Сергей Власенко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

  • Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

  • Анна Скороход, народный депутат, группа "За будущее"

  • Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии НаУКМА

  • Сергей Щербина, главный редактор "РБК-Украина"

  • Включение по скайпу: Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины (2014-2019)

Напоминаем, что в новом сезоне ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова" изменило день и время выхода в эфир. Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Эспрессо, а также на официальной странице "Полет Клуба" в фейсбуке.

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