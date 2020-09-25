Новый сезон! "Политклуб Виталия Портникова" в 19:20: рейтинги власти, местные выборы и вероятная отмена безвиза с ЕС

25 сентября, 2020, 16:08

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности рейтинги действующей власти и других политических партий за месяц до местных выборов; вероятность потерять безвизового режима и финансовой помощи от ЕС из-за ситуации вокруг назначения руководителей антикоррупционных органов.