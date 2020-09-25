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Espreso.tvЭкономикаНБУ ожидает рост средней заработной платы на 15% в 2021 году

НБУ ожидает рост средней заработной платы на 15% в 2021 году

По словам заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, регулятор в 2021 году ожидает рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, потому что экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30-процентном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", - цитирует издание заместителя председателя Национального банка Украины.

При этом Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение «минималки» не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет "небольшое, но и не такое значительное".

"Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, однако на экономику в целом много факторов влияет", - добавил заместитель главы НБУ.

Он добавил, что повышение минимальной зарплаты учтут в октябрьском прогнозе Нацбанка.

  • Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

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