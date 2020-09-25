Навальный: кажется, в Кремле открыли департамент для придумывания новых версий моего отравления

25 сентября, 2020, 12:03

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал предположение о том, что к его отравлению якобы причастно его ближайшее окружение

У себя в Twitter он высказался об интервью одного из создателей яда "Новичок" Владимира Углева, которое распространило государственное российское агентство РИА Новости.

В этом интервью Углев заявил следующее: "Я считаю, что кто-то нанес (яд - ред.) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а тут взял".

В ответ Навальный отметил, что уже запутался в версиях отравления, которые распространяют российские власти и подконтрольные им СМИ.

"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отравление было, но я отравил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", - пишет он.

Немножко запутался. Отравления Не было. Это приступ диабета. В России никогда НЕ разрабатывалы «Новичок» (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправления было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий https://t.co/SgNz9EPqvD - Alexey Navalny (@navalny) September 24, 2020

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