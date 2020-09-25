Навальный: кажется, в Кремле открыли департамент для придумывания новых версий моего отравления
У себя в Twitter он высказался об интервью одного из создателей яда "Новичок" Владимира Углева, которое распространило государственное российское агентство РИА Новости.
В этом интервью Углев заявил следующее: "Я считаю, что кто-то нанес (яд - ред.) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а тут взял".
В ответ Навальный отметил, что уже запутался в версиях отравления, которые распространяют российские власти и подконтрольные им СМИ.
"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отравление было, но я отравил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", - пишет он.
Немножко запутался. Отравления Не было. Это приступ диабета. В России никогда НЕ разрабатывалы «Новичок» (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправления было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий https://t.co/SgNz9EPqvD- Alexey Navalny (@navalny) September 24, 2020
- Напомним, 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.
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