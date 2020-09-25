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Espreso.tvОбществоНападение в Париже: задержан второй подозреваемый, прокуратура говорит о теракте

Нападение в Париже: задержан второй подозреваемый, прокуратура говорит о теракте


фото: reuters
Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство с террористической целью преступной группировкой. Сначала нападение на прохожих в Париже было квалифицировано как просто покушение на убийство

Об этом сообщает французское издание Le Figaro .

К расследованию нападения привлекли Региональное управление судебной полиции Парижа и Главное управление внутренней безопасности Франции.

Кроме того, возле станции метро "Ричард Ленуар" бригада железнодорожной сети арестовала второго подозреваемого в нападении на прохожих. По неподтвержденной информации, подозреваемый небольшого роста и имеет пакистанское происхождение.

Обоих подозреваемых в совершении нападения на прохожих взяли под стражу.

Напомним, сегодня днем в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи прежней редакции журнала Charlie Hebdo . Злоумышленник ранил четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В январе 2015 году на офис Charlie Hebdo напала группа вооруженных исламистов. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе работники редакции.

  • Напомним, 3 октября прошлого года сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
  • 12 ноября в Германии трое исламистов - немец македонского происхождения и турки - были задержаны за планирование масштабного теракта во Франкфурте с использованием взрывчатки.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
  • 10 декабря во Польше задержали украинца, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
  • 13 декабря в Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
  • 14 января этого года немецкая полиция устроила массовые рейды у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.
  • 2 февраля 20-летний исламист, который только что вышел из тюрьмы , набросился с ножом на прохожих на юге Лондона, ранив трех человек. Британская полиция застрелила нападающего . Ранее исламист распространял в сети экстремистские материалы и призвал свою подругу обезглавить своих родителей.
  • 3 февраля в Бельгии неизвестна женщина напала с ножом на двух прохожих недалеко от мечети Аль-Фатх.
  • 26 июня в центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля "Парк Инн". В результате нападения мужчины в центре Глазго были ранены шесть человек, трое из них умерли.

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