Нападение в Париже: задержан второй подозреваемый, прокуратура говорит о теракте

25 сентября, 2020, 16:47

Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство с террористической целью преступной группировкой. Сначала нападение на прохожих в Париже было квалифицировано как просто покушение на убийство

Об этом сообщает французское издание Le Figaro .

К расследованию нападения привлекли Региональное управление судебной полиции Парижа и Главное управление внутренней безопасности Франции.

Кроме того, возле станции метро "Ричард Ленуар" бригада железнодорожной сети арестовала второго подозреваемого в нападении на прохожих. По неподтвержденной информации, подозреваемый небольшого роста и имеет пакистанское происхождение.

Обоих подозреваемых в совершении нападения на прохожих взяли под стражу.

Напомним, сегодня днем в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи прежней редакции журнала Charlie Hebdo . Злоумышленник ранил четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В январе 2015 году на офис Charlie Hebdo напала группа вооруженных исламистов. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе работники редакции.