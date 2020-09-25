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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине отравились более 100 человек, которые питались в столовой

На Ивано-Франковщине отравились более 100 человек, которые питались в столовой

В Коломые Ивано-Франковской области отравились 124 человека, которые питались в столовой местной фирмы. 50 человек госпитализированы

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

В Коломые Ивано-Франковской области отравились более 100 человек.

Сначала ГСЧС сообщала, что было известно о 101 пострадавшем от отравления. Все, кто обратился за помощью, ели в столовой "Леон".

Впоследствии, Центр общественного здоровья МЗ сообщил, что за медицинской помощью обратились 124 человека, пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ). На стационарном лечении находится 50 человек.

Сейчас сотрудники местного лабораторного центра исследуют образцы пищевых продуктов, проб воды и смывов с объектов окружающей среды. Продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия, а также эпидемиологическое расследование.

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