На Львовщине завершились военные учения Rapid Trident
Международные военные тренировки продолжались десять дней на базе Международного центра миротворчества и безопасности, в Яворовском районе, сообщает АрмияИнформ.
В обучении приняли участие военнослужащие Украины, США, Великобритании, Канады, Польши, Румынии, Литвы, Германии, Дании, Румынии, представители командования LITPOLUKRBRIG, а также подразделения сектора безопасности Украины.
"Задачи, которые были определены для каждого подразделения на учебе, - выполнены. Каждый из вас сделает выводы, что нужно улучшить в личной подготовке. Мы еще раз убедились - чем больше тренироваться и заниматься - тем лучше обучение. А это - всегда победа ", - сообщил соруководитель Rapid Trident 2020 с украинской стороны полковник Дмитрий Красильников.
Соруководитель учений с американской стороны полковник Майкл Хансон заверил, что каждый участник приложил максимум усилий для достижения положительного результата.
"Здесь собралось много иностранных военных подразделений, вооружения и военной техники. И только решительность, командная работа и воля к самосовершенствованию принесли всем нам отличный результат. Я могу вам с уверенностью сказать, что наше будущее в безопасности ", - сказал Хансон.
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