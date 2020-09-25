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Espreso.tvОбществоНа Львовщине завершились военные учения Rapid Trident

На Львовщине завершились военные учения Rapid Trident


фото: АрміяІнформ
На Львовщине официально завершились украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident 2020

Международные военные тренировки продолжались десять дней на базе Международного центра миротворчества и безопасности, в Яворовском районе, сообщает АрмияИнформ.

В обучении приняли участие военнослужащие Украины, США, Великобритании, Канады, Польши, Румынии, Литвы, Германии, Дании, Румынии, представители командования LITPOLUKRBRIG, а также подразделения сектора безопасности Украины.

"Задачи, которые были определены для каждого подразделения на учебе, - выполнены. Каждый из вас сделает выводы, что нужно улучшить в личной подготовке. Мы еще раз убедились - чем больше тренироваться и заниматься - тем лучше обучение. А это - всегда победа ", - сообщил соруководитель Rapid Trident 2020 с украинской стороны полковник Дмитрий Красильников.

Соруководитель учений с американской стороны полковник Майкл Хансон заверил, что каждый участник приложил максимум усилий для достижения положительного результата.

"Здесь собралось много иностранных военных подразделений, вооружения и военной техники. И только решительность, командная работа и воля к самосовершенствованию принесли всем нам отличный результат. Я могу вам с уверенностью сказать, что наше будущее в безопасности ", - сказал Хансон.

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