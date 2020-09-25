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Espreso.tvКриминалНа Днепропетровщине полицейские задержали злоумышленников, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен

На Днепропетровщине полицейские задержали злоумышленников, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен

В Новомосковском районе Днепропетровской области четверо мужчин взорвали банкомат и похитили из него около миллиона гривен. Злоумышленников задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что полиция Сумской области сообщила правоохранителям Днепропетровщины, что готовится подрыв банкомата в Новомосковском районе.

Полицейским удалось задержать злоумышленников сразу после преступления, в ходе которого они взорвали банкомат и изъяли оттуда кассеты с деньгами.

В ходе преследования преступники оказали сопротивление и протаранили автомобиль спецподразделения КОРД. В результате удалось заблокировать автомобиль беглецов и задержать четырех мужчин - трех жителей Сум и одного из Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.

Во время задержания у них изъяли кассеты банкомата с деньгами на общую сумму почти в миллион гривен. Выяснилось также, что после подрыва банкомата они оставили автомобиль BMW возле поселка рядом с местом преступления, а на другом авто собирались бежать.

Открыто расследование по ч.5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

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