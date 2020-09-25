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Espreso.tvОбществоМЗ обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон

МЗ обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон


фото: reuters
Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса

Об этом говорится на сайте МЗ.

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по состоянию на 25 сентября. При возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Поэтому в перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указанная информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

По данным МЗ, в "красную зону" попали Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны.

В "зеленой зоне" оказались Румыния, Албания, Беларусь, Польша, Турция, Греция, Египет.

По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

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