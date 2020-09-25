Малюська предлагает писать в избирательном бюллетене об изменении имен и фамилий кандидатов

25 сентября, 2020, 18:43

Министерство юстиции обратится в Верховную Раду с предложением внести изменения в Избирательный кодекс для борьбы с "кандидатами-клонами"

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По словам министра, во время нынешних выборов многие кандидаты меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки, чтобы повлиять на голосование.

Поэтому Минюст будет просить парламент изменить избирательное законодательство, чтобы о недавней смене ФИО кандидата писали непосредственно в бюллетене.

Уманская городская избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов на должность городского председателя Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр - Александр Цебрий.

На выборах городского головы в гонки вступают «клоны» политиков и кандидатов - президента Владимира Зеленского, действующего мэра - Геннадия Труханова и кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова.