Литва призывает остановить "Северный поток-2" из-за отравления Навального

25 сентября, 2020, 16:39

Литовский парламент принял резолюцию о необходимости санкций после отравления российского оппозиционера Алексея Навального и важности остановки строительства газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщается на сайте литовского Сейма .

"Сейм принял постановление об отравлении Алексея Навального и по газопроводу "Северный поток-2", подчеркнув, что ситуация с демократией, общепризнанными правами и свободами человека в РФ остается критической, и призывает ЕС принять и реализовать механизм санкций ЕС в области прав человека по типу так называемого Закона Магнитского, который будет включать список лиц и предусматривать отраслевые санкции против режима РФ ", - говорится в сообщении.

В резолюции подчеркивается, что отравление Навального химическим веществом, разработанным в российских лабораториях и запрещенным международными договорами, ясно показало, что "Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное отношение по отношению к политической оппозиции". И это лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам литовских депутатов, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.

"Газопровод "Северный поток-2" на дне Балтийского моря не имеет экономического обоснования и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от природного газа из РФ", - говорится в резолюции Сейма.

Там же есть напоминание, что Россия часто использовала газ для политического и экономического давления на страны, которые зависели от российского газа. "Северный поток-2" также потенциально может быть использован для этой цели. Поэтому Сейм призывает ФРГ отказаться от проекту газопровода "Северный поток-2" и призывает ЕС диверсифицировать источники энергии и поставщиков.

При этом парламент Литвы отмечает необходимость продолжения поддержки диссидентов, НПО и организаций гражданского общества в РФ, а также независимых СМИ и журналистов.

Ранее сообщалось, что власти США работают над созданием коалиции против российского газопровода "Северный поток-2" .

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