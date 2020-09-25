Лидер "Барселоны" отказался сделать прощальное фото с президентом клуба
Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.
Во время церемонии прощания с клубом Суарес сделал памятные фотографии со своими партнерами по команде и трофеями, которые он выиграл за это время. Однако форвард отказался сделать фото с президентом каталонцев Хосепом Бартомеу.
За "Барселону" Луис Суарес выступал с 2014 года и считается одним из лучших форвардов в истории клуба. В целом он сыграл за команду 283 матча и забил 198 голов. Больше Суареса мячей только у Лионеля Месси - 634 - и Сезара Родригеса - 232.
В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
33-летний Суарес по четыре раза выиграл с "Барселоной" Чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году стал победителем Лиги чемпионов.
Champions. Teammates. Friends. # 9raciasLuis pic.twitter.com/ThGFXWNWPl- FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 202
- Напомним, 24 сентября Луис Суарес перешел из "Барселоны" в другой испанский клуб - "Атлетико".
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