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Espreso.tvСпортЛидер "Барселоны" отказался сделать прощальное фото с президентом клуба

Лидер "Барселоны" отказался сделать прощальное фото с президентом клуба


фото: Getty Images
Уругвайский форвард Луис Суарес провел пресс-конференцию и попрощался с игроками и персоналом испанской "Барселоны"

Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.

Во время церемонии прощания с клубом Суарес сделал памятные фотографии со своими партнерами по команде и трофеями, которые он выиграл за это время. Однако форвард отказался сделать фото с президентом каталонцев Хосепом Бартомеу.

За "Барселону" Луис Суарес выступал с 2014 года и считается одним из лучших форвардов в истории клуба. В целом он сыграл за команду 283 матча и забил 198 голов. Больше Суареса мячей только у Лионеля Месси - 634 - и Сезара Родригеса - 232.

В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

33-летний Суарес по четыре раза выиграл с "Барселоной" Чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году стал победителем Лиги чемпионов.

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