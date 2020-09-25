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Espreso.tvОбществоКим Чен Ын принес извинения за убийство военными КНДР чиновника из Южной Кореи

Ким Чен Ын принес извинения за убийство военными КНДР чиновника из Южной Кореи


фото: reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил прощения у Южной Кореи в связи с убийством северокорейскими военными чиновника из страны

Как сообщает Yonhap, в официальном сообщении Ким Чен Ын отметил, что "очень сожалеет" о том, что сильно "разочаровал" президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с "сомнительным" случаем в территориальных водах КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын сказал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину, что то, что случилось, не должно было произойти.

Накануне в Министерстве обороны Южной Кореи сообщили о гибели южнокорейского чиновника, который пересек морскую границу с КНДР.

47-летний чиновник, связанный с Министерством океанов и рыболовства, исчез 21 сентября с борта инспекционного катера в водах у острова Энпхендо.

Отмечается, что Северная Корея обнаружила чиновника в своих водах и застрелила его, а тело сожгла.

Есть вероятность, что чиновник пытался бежать в КНДР.

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