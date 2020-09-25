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Espreso.tvОбществоКНУ им. Шевченко не рассматривал лишение Лукашенко звания почетного доктора

КНУ им. Шевченко не рассматривал лишение Лукашенко звания почетного доктора

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко не рассматривал обращение выпускников и студентов, которые просили лишить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза

Об этом сообщил центр коммуникаций КНУ в ответ на запрос Радио Свобода .

"5 сентября 2020 состоялось учредительное заседание Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко нового созыва. На этом заседании не рассматривался указанный вами вопрос", - заявили в вузе.

Там сообщили, что положением о звании не предусмотрена процедура лишения предоставленного звания.

  • Группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета отменить звание Почетного доктора Александру Лукашенко.
  • Ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко заявил, что в сентябре может отменить звание почетного доктора КНУ Александру Лукашенко.

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