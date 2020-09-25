Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
Об этом сообщает France24.
"Мы просто не сможем провести его в феврале. У школ самбы не будет времени, финансовых и организационных ресурсов для подготовки", - сказал Жоржи Кастанейру, глава Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро (LIESA).
Карнавал в Рио-де-Жанейро ежегодно привлекает миллионы туристов из Бразилии и всего мира. Однако в условиях пандемии коронавируса толпы зрителей и танцоров могут привести к «инфекционному взрыву».
Бразилия входит в тройку лидеров по количеству выявленных случаев коронавируса и все еще пытается взять пандемию под контроль.
В Бразилии зарегистрировано 4,7 млн случаев инфицирования и почти 140 тыс. смертей от COVID-19.
Всего в мире коронавирусом заразились более 32 млн человек.
Антилидерами по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.
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