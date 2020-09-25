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Espreso.tvМирК началу массового вакцинирования жертвами коронавируса могут стать 2 млн человек - ВОЗ

К началу массового вакцинирования жертвами коронавируса могут стать 2 млн человек - ВОЗ

Число смертей из-за заражения коронавирусной инфекцией до момента начала массового использования вакцины может достичь 2 млн

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Это вполне возможно. За девять месяцев от коронавируса умер 1 млн человек. Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время умрет еще 1 млн человек", - отметил Райан.

Он также отметил, что сейчас многое можно сделать, чтобы спасти жизни людей.

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