К двум министрам экономического блока есть вопросы, - Разумков о возможных изменениях в правительстве
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.
"Это Минфин и Минэкономики. Относительно министерства финансов - ситуация более неординарная. Это и по дефициту бюджета. Бюджет зашел (в Раду - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.
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В то же время он считает, что такие изменения повлияют на процесс принятия бюджета.
"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также скажутся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.
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