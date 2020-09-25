К двум министрам экономического блока есть вопросы, - Разумков о возможных изменениях в правительстве

25 сентября, 2020, 20:37

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает изменения в Кабинете министров

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. Относительно министерства финансов - ситуация более неординарная. Это и по дефициту бюджета. Бюджет зашел (в Раду - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.

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В то же время он считает, что такие изменения повлияют на процесс принятия бюджета.

"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также скажутся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.