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Espreso.tvОбществоГлаварь "ЛНР" Пасечник запретил прописанным в ОРЛО пересечение КПВВ в Станице Луганской чаще, чем раз в месяц

Главарь "ЛНР" Пасечник запретил прописанным в ОРЛО пересечение КПВВ в Станице Луганской чаще, чем раз в месяц


фото: reuters
25 сентября террористы ОРЛО ограничили право выезда и въезда на оккупированную ими территорию через КПВВ "Станица Луганская" одним разом в месяц

Об этом сообщают информационные ресурсы террористов "ЛНР" в Telegram .

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник приказал ограничить въезд и выезд на оккупированную русскими войсками территорию части Луганской области для людей с пропиской в ОРЛО одним разом в месяц.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения безопасности граждан Луганской Народной Республики <...> внести изменение в указ главы Луганской Народной Республики от 10.06.2020 № УГ 359/20 "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска Станица Луганская", изложив подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции: "2.2. Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики с территории Украины и выезд граждан с территории Луганской Народной Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики, осуществляется по документам, подтверждающим этот факт, не чаще чем один раз в месяц ", - говорится в документе террористической организации.

 

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