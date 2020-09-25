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Espreso.tvСпортФутболист "Зари" может продолжить карьеру в топ-чемпионате

Футболист "Зари" может продолжить карьеру в топ-чемпионате


фото: Getty Images
Хавбек луганской "Зари" Владислав Кочергин попал в сферу интересов немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает "Чемпион".

По информации источника, к полузащитнику также есть интерес польской "Легии", но условия, предложенные футболисту, не устроили Кочергина. Также талантливым футболистом интересуется нидерландский "Геренвен". Однако именно "Вольфсбург" больше всего хочет видеть украинца в своем составе.

24-летний Владислав Кочергин перебрался в "Зарю" в 2017 году из "Днепра". В активе правого полузащитника 47 матчей и 5 забитых мячей за луганский клуб.

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