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Espreso.tvОбществоFacebook удалил три сети российских ботов за распространение фейков и нарушение стандартов сообщества

Facebook удалил три сети российских ботов за распространение фейков и нарушение стандартов сообщества

Компания Facebook удалила в своих социальных сетях три сети аккаунтов из России, работавших на Украину, Беларусь, Молдову, Сирию, Грузию, страны Балтии и Соединенные Штаты

Об этом сообщает Служба безопасности соцсети Facebook.

Как отметил председатель Службы безопасности соцсети Натаниэль Гляйхер, всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в социальной сети Facebook и 34 аккаунта в Instagram.

Материалы в данных учетных записях публиковались на русском, украинском, английском и арабском языках.

Отмечается, что деятельность сетей была направлена в основном на Сирию и Украину, частично на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Беларусь, Молдову, США и Великобританию.

Соцсеть привела несколько примеров удаленных страниц:

"В любом случае люди, которые стояли за этой деятельностью, координировались между собой и использовали поддельные аккаунты как центральную часть своих операций, чтобы вводить людей в заблуждение относительно того, кто они и что они делают, и это было основной причиной для нашей реакции", - пояснил Гляйхер.

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