Если смотреть на титулы Усика, то шансов нет, - менеджер Чисоры
Об этом сообщает Sky Sports .
Менеджер Чисоры убежден, что в супертяжелом дивизионе все может решить один удар.
"Усик обладает невероятной любительской карьерой, золотом Олимпиады, чемпионаты мира, нет поражений и есть титул абсолютного чемпиона в крузервейте. А у Чисоры девять поражений в карьере. Конечно, если смотреть на титулы и достижения, то ясно, что Усик выиграл, а у Дерека шансов нет. Но супертяжелый дивизион - это нечто иное. Он о размере, моще и одном ударе. Спросите Поветкина. Один удар - и ты выиграл. Думаю, Дерек многих удивит ", - сказал Дэвид Хэй.
Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.
- Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.
- 23 сентября Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком.
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