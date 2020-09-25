Если смотреть на титулы Усика, то шансов нет, - менеджер Чисоры

25 сентября, 2020, 16:16

Менеджер Дэвид Хэй считает, что Дерек Чисора многих удивит в бою с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает Sky Sports .

Менеджер Чисоры убежден, что в супертяжелом дивизионе все может решить один удар.

"Усик обладает невероятной любительской карьерой, золотом Олимпиады, чемпионаты мира, нет поражений и есть титул абсолютного чемпиона в крузервейте. А у Чисоры девять поражений в карьере. Конечно, если смотреть на титулы и достижения, то ясно, что Усик выиграл, а у Дерека шансов нет. Но супертяжелый дивизион - это нечто иное. Он о размере, моще и одном ударе. Спросите Поветкина. Один удар - и ты выиграл. Думаю, Дерек многих удивит ", - сказал Дэвид Хэй.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.

Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.

23 сентября Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком.

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