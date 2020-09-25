CБУ задержала руководителя тернопольской налоговой инспекции на вымогательстве $ 40 тыс.

25 сентября, 2020, 13:17

Служба безопасности Украины задержала руководителя тернопольской налоговой инспекции, который совместно с сыном - директором местного пищевого комбината и представителями криминалитета требовали $40 тыс. несуществующего "долга" с бывшего сотрудника предприятия

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали от бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 тыс.

"Эти деньги потерпевший якобы задолжал работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "ущерб" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа заплатить деньги уголовники угрожали горожанину физической расправой", - отметили в пресс-службе.

В СБУ отметили, что директора предприятия правоохранители задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере $10 тыс. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции - в служебном кабинете, уголовники - по месту жительства.

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