Боррель - Зеленскому: ЕС не благотворительная организация или банкомат
Об этом говорится в статье Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля - "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским", которую опубликовали на сайте ЕП .
"Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы", - написал боррелий.
Он напомнил, что Евросоюз помогает Украине бороться с коронавирусом, выделив более 190 млн евро.
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Боррель отметил, что олигархи сохраняют влияние и они обладают большинством национальных телеканалов.
"Свобода информации является кислородом демократии, а независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества", - отметил дипломат.
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