Авиаперелеты Зеленского с начала года обошлись госбюджету в 14 млн грн
Об этом пишет Экономическая правда.
"На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского с начала 2020 года Государственное управление делами потратило 13,98 млн грн", - пишет издание.
Так, по информации единого веб-портала использования публичных средств, наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев" в январе - более 2,5 млн грн. Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.
Также в издании добавили, что стоимость услуг по авиаперелета в Рим на встречу с Папой Римским обошлась в 988 тыс. грн.
В издании напомнили, что услуги по авиаперевозке Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.
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