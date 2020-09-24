Зеленский начал официальный визит в Словакию
24 сентября, 2020, 08:48
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словакию
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Зеленский прибыл в Братиславу вечером 23 сентября. У президента Украины запланированы встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матович и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.
Во время визита Зеленского планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
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