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Espreso.tvОбществоЗеленский начал официальный визит в Словакию

Зеленский начал официальный визит в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словакию

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский прибыл в Братиславу вечером 23 сентября. У президента Украины запланированы встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матович и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Во время визита Зеленского планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

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