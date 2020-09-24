Зеленский должен в ближайшие дни внести в Раду законопроект о налоговой амнистии, - Гетманцев

24 сентября, 2020, 20:47

Об этом написал глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев в Facebook.

"Со дня на день ждем законопроекта о налоговой амнистии от президента. Текст согласован", - отметил он.

В комментариях к посту он описал задачи амнстии:

дать возможность людям "выйти из тени" перед введением автоматического обмена налоговой информацией;

привлечь деньги в экономику;

фискальная цель (деньги в бюджет).

"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан - никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд. Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой", - добавил он.

Справка. Налоговая амнистия - предоставление налогоплательщикам права уплатить суммы, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей.

Цель налоговой амнистии заключается не в пополнении бюджета, а в переходе на правовую базу в отношениях налогоплательщиков и государства.