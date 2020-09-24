Израиль вводит полный карантин на две недели

24 сентября, 2020, 11:15

Правительство Израиля вводит полный карантин на две недели с 25 сентября в рамках борьбы со второй волной коронавируса

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Deutsche Welle .

"Вторая волна коронавируса бьет по всем странам мира, и до нас тоже. Заболеваемость в Израиле растет, увеличивается число тяжелобольных и, к сожалению, число умерших ... Чтобы спасти жизнь израильтян, мы объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будет еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости ", - говорится в заявлении.

Локдаун продлится до 10 октября. Детали полного карантина премьер не предоставил.

Напомним, 18 сентября Израиль ввел второй общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19. Это связано с существенным увеличением новых случаев заражения, а также ростом количества тяжелобольных пациентов.

Всего в мире зарегистрировано более 32 млн случаев заражения коронавируса, выздоровели уже более 23 млн человек.

Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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