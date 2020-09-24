Всемирный банк предоставит Укравтодору $65 млн на восстановление дорог Луганщины

24 сентября, 2020, 17:15

Всемирный банк до конца года предоставит Укравтодору $65 млн на восстановление дорог Луганщины

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

В пресс-службе заметили, что $100 млн в 2025 году на восстановление Востока Украины согласовал Международный банк реконструкции и развития.

Отмечается, что согласно проекту, Укравтодор получит $65 млн, а Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - $35 млн.

По информации пресс-службы, соглашение о займе будет подписано до конца 2020 года.

По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, в рамках программы "Большая стройка" в Донецкой и Луганской областях в 2020 году планируется восстановить около 500 км государственных дорог.

"Достижение договоренностей с международными партнерами по обновлению еще 183 км поможет нам обновить дорожную сеть региона", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.

Отмечается, что привлеченные средства Укравтодор использует на ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Луганской области: Н-26 Чугуев - Меловое, Р-66 КПП "Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск, Т-13-02 КПП "Танюшевка "- Старобельск - Бахмут.

В пресс-службе добавили, что для реализации проекта также планируется привлечь дополнительное финансирование от Европейского инвестиционного банка. Так, после проведения переговоров и подписания соглашения с ЕИБ на дорожные проекты Востока Украины будет дополнительно привлечено еще 100 млн евро кредитных средств.

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