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Espreso.tvОбществоВнимание! "Политклуб Виталия Портникова" меняет день и время эфира

Внимание! "Политклуб Виталия Портникова" меняет день и время эфира

Политическое ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова в новом телевизионном сезоне меняет день и время выхода в эфир на телеканале Еспресо

От 25 сентября 2020 года авторское ток-шоу Виталия Портникова будет выходить в эфире телеканала Еспресо по пятницам в 19:20.

Как всегда, зрителей ждет качественная политическая аналитика и дискуссии о главных событиях недели между первыми лицами государства, известными политиками, экспертами и журналистами.

Присоединяйтесь к эфиру пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Фейсбуке.

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