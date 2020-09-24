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Espreso.tvОбществоВдова нардепа Давыденко заявила, что ее отказываются регистрировать кандидатом в округе, где выбрали мужа

Вдова нардепа Давыденко заявила, что ее отказываются регистрировать кандидатом в округе, где выбрали мужа

Людмила Давыденко, вдова погибшего депутата Валерия Давыденко, заявила, что ЦИК "по надуманным причинам" отказала ей в регистрации для участия в довыборах в избирательном округе №208 в Черниговской области

Об этом сообщает издание Реалист.

В связи с этим Давыденко решила обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и и.о. директора Государственного бюро расследований Алексею Сухачову с просьбой повлиять на ситуацию.

"Мне отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты в 208-м избирательном округе, ссылаясь на отсутствие документов, хотя все необходимые документы для регистрации мной были плданы в ЦИК. Я считаю это ущемлением моих прав как гражданки Украины. Погиб мой муж. Мне не дают никакой информации по расследованию дела. А теперь не дают мне возможности зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты в округе, где я родилась и где был дважды избран Валерий Давиденко. Фактически меня лишили возможности участвовать в выборах и быть избранным", - отметила она.

Она добавила, что ей отказывают в регистрации с подачи политических оппонентов, а также из-за технической ошибки работников Миграционной службы Украины.

  • Центральная избирательная комиссия на 25 октября назначила выборы народного депутата в 208-м округе на Черниговщине, где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давиденко.
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