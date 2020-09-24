В Украине от осложнений коронавируса умер второй ребенок, - Степанов

24 сентября, 2020, 10:46

23 сентября от осложнений, связанных с коронавирусом, в Украине умер второй по счету ребенок

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка за все время пандемии", - рассказал министр.

Степанов отметил, что за сутки выписаны 1788 пациентов.

Министр отметил, что такое количество выздоровлений является рекордом за все время пандемии.

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