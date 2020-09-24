В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности повсюду, кроме некоторых районов Черниговщины
24 сентября, 2020, 08:37
В течение 24-25 сентября во всех областях, кроме большинства районов Черниговской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"По данным Укргидрометцентра, 24-25 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
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Напомним, на 21-22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности не огласили только в городе Киеве, Волынской, Закарпатской и Черниговской областях
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