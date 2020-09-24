В шахте на Донетчине от удара током погиб горняк
24 сентября, 2020, 17:43
В Мирнограде Донецкой области в результате поражения током во время ремонтных работ в шахте погиб 43-летний горняк
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что 24 сентября во время выполнения подземных ремонтных работ трансформатора электрослесаря обособленного подразделения "Шахта 5/6" ГП "Мирноградуголь" ударило электрическим током.
"Полученные 43-летним мужчиной телесные повреждения оказались смертельными", - говорится в сообщении.
Открыто производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины о "нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей".
Устанавливаются свидетели и причины, которые привели к гибели горняка.
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