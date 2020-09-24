В шахте на Донетчине от удара током погиб горняк

24 сентября, 2020, 17:43

В Мирнограде Донецкой области в результате поражения током во время ремонтных работ в шахте погиб 43-летний горняк

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что 24 сентября во время выполнения подземных ремонтных работ трансформатора электрослесаря обособленного подразделения "Шахта 5/6" ГП "Мирноградуголь" ударило электрическим током.

"Полученные 43-летним мужчиной телесные повреждения оказались смертельными", - говорится в сообщении.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины о "нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей".

Устанавливаются свидетели и причины, которые привели к гибели горняка.