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Espreso.tvОбществоВ Польше - наибольшее количество заражений коронавирусом в сутки

В Польше - наибольшее количество заражений коронавирусом в сутки


фото: reuters
За прошедшие сутки в Польше зафиксировано 1136 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала объявления состояния эпидемии в марте

Об этом информирует Минздрав Польши в Твиттер .

"Есть 1136 новых и подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

За прошедшие сутки в Польше умерли 25 человек, инфицированных COVID-19.

Следовательно, общее количество инфицированных в Польше выросло до более 82,8 тыс., а умерших - до более 2,3 тысячи.

С начала пандемии в Польше вылечились уже более 66 тыс. человек, инфицированных COVID-19.

Предыдущий суточный рекорд в Польше был зафиксирован 19 сентября - 1002 случая. В Минздраве Польши отмечают, что скачок инфицирования вызван возвращением детей в школы, почастишаням массовых встреч молодежи и проведением свадебных церемоний.

В общем, в Польше уже проведено 3,2 млн тестов на выявление коронавируса, за прошедшие сутки - более 20 тыс.

Всего в мире зарегистрировано более 32 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 23,6 млн человек.

Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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