В Нацгвардии выдали сухпаек с червями внутри
24 сентября, 2020, 17:07
Военным Национальной гвардии из воинской части № 3030 в Киеве выдали сухпайки с личинками
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Червей обнаружили в четырех из десяти сухпайков.
В видео видно, как двое нацгвардийцев раскрывают пакет с сухпайком. Из него вытекает неизвестная жидкость и личинки червей.
В Нацгвардии уже начали служебное расследование по факту инцидента.
Военные проверят:
- организацию закупок продуктов,
- их проверку при приеме,
- состояние хранение, учет, выдачу личному составу,
- соответствие стандартам качества,
- соблюдение сроков хранения.
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