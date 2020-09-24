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Espreso.tvОбществоВ Нацгвардии выдали сухпаек с червями внутри

В Нацгвардии выдали сухпаек с червями внутри

Военным Национальной гвардии из воинской части № 3030 в Киеве выдали сухпайки с личинками

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Червей обнаружили в четырех из десяти сухпайков.

В видео видно, как двое нацгвардийцев раскрывают пакет с сухпайком. Из него вытекает неизвестная жидкость и личинки червей.

В Нацгвардии уже начали служебное расследование по факту инцидента.

Военные проверят:

  • организацию закупок продуктов,
  • их проверку при приеме,
  • состояние хранение, учет, выдачу личному составу,
  • соответствие стандартам качества,
  • соблюдение сроков хранения.

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