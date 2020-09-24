В Нацгвардии выдали сухпаек с червями внутри

24 сентября, 2020, 17:07

Военным Национальной гвардии из воинской части № 3030 в Киеве выдали сухпайки с личинками

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Червей обнаружили в четырех из десяти сухпайков.

В видео видно, как двое нацгвардийцев раскрывают пакет с сухпайком. Из него вытекает неизвестная жидкость и личинки червей.

В Нацгвардии уже начали служебное расследование по факту инцидента.

Военные проверят:

организацию закупок продуктов,

их проверку при приеме,

состояние хранение, учет, выдачу личному составу,

соответствие стандартам качества,

соблюдение сроков хранения.