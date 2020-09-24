В Киеве 330 новых случаев COVID-19
Об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко в Telegram.
"Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 330 человек. Трое больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. На сегодня в столице уже 20 665 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - поделился информацией Кличко.
заболели:
- 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет
- 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
- 14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет.
Также в городе заразились 13 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6159 жителей Киева", - отметил глава столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 60. В Деснянском - 51. Но в Днепровском районе - 44 случая.
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