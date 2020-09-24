В Киеве 330 новых случаев COVID-19

24 сентября, 2020, 10:31

За сутки 23 сентября в столице от коронавируса выздоровели 116 человек. Всего сейчас в столице болеют более 20 тыс.чел

Об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 330 человек. Трое больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. На сегодня в столице уже 20 665 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - поделился информацией Кличко.

заболели:

171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет

128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет.

Также в городе заразились 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6159 жителей Киева", - отметил глава столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 60. В Деснянском - 51. Но в Днепровском районе - 44 случая.

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